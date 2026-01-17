ESEQUIE Oreste Pelliccioni: addio ad un pilastro del calcio Anche i Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno omaggiato il dirigente sportivo

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Oreste Pelliccioni. Un pilastro del calcio sammarinese e limitrofo una figura che ha segnato profondamente il mondo dello sport. Presenti le istituzioni sammarinesi, i Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Matteo Sartini a sottolineare l'importanza che ha avuto nella collettività sammarinese Oreste Pelliccioni Il funerale del sanguigno, ma di animo gentile dirigente sportivo, è stato celebrato da Don Giorgio Savarino nel Santuario Cuore Immacolato di Maria in Valdragone. Tanti i personaggi dello sport, gli amici che si sono stretti attorno ai famigliari del noto dirigente sportivo. Oreste Pelliccioni aveva 75 anni ed ha contribuito in modo tangibile alla crescita e allo sviluppo del calcio. Portò il Ravenna dall'Eccellenza alla C2. Nei primi anni 2000 ha rifondato la Serenissima e a Rimini è stato uno degli ideatori del Real Rimini. Fu coinvolto anche nel progetto per il rilancio della Spal. Lo si ricorda anche negli staff dirigenziali di Cattolica e San Marino Calcio. Un cordoglio unanime per Oreste Pelliccioni, un pilastro del calcio. Il suo negozio sportivo “Ori Sport” era un eccellenza in quegli anni in cui Oreste aveva messo il suo marchio anche sul Rimini vincente di Vincenzo Bellavista Sono davvero tanti gli appassionati di sport e le società sportive che in queste ore hanno ricordato la figura di “Ori”

