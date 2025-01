CAMPIONATO SAMMARINESE Ostacoli Juvenes Dogana e Faetano per Virtus e La Fiorita Prosegue il duello per il titolo anche nel 18° turno, con le due in testa sempre più staccate dal gruppo

Saranno Juvenes Dogana e Faetano i prossimi avversari di Virtus e La Fiorita, che procedono di pari passo in testa al Campionato sammarinese. Dopo aver battuto Domagnano e Cailungo nell'infrasettimanale, entrambe per 3-0, nella 18a giornata affronteranno la 13a e l'11a della classifica, squadre a caccia di punti per centrare il turno preliminare. La Virtus, prima a 44 punti, scenderà in campo sabato alle 15, La Fiorita, che insegue a 41, sarà di scena domenica, sempre alle 15.

La sfida di cartello sarà San Giovanni-Folgore, domenica. Scavalcati Fiorentino e Tre Fiori, la squadra di Serravalle ha frenato con il Pennarossa e ora è a -10 dalla Virtus, ormai troppo lontana per sperare di rientrare, ma vuole consolidare il terzo posto, mentre il club di Borgo Maggiore, ottavo, prova a rientrare in zona playoff.

A proposito di squadre in cerca di risalita, dopo quattro turni senza successi il Cosmos è sprofondato in sesta posizione e sabato proverà a tornare a vincere contro il Cailungo, penultimo in classifica, mentre il Tre Penne, che mercoledì ha strapazzato il Faetano, affronterà domenica alle 18 il Pennarossa, ultimo a 7 punti.

Chiuderà le partite del sabato la sfida a distanza per il quarto posto tra Fiorentino e Tre Fiori, alle ore 15. I rossoblù, quarti a 33 punti, giocheranno contro la San Marino Academy Under 22, che martedì ha perso proprio contro il Tre Fiori, i gialloblù, quinti a 32, saranno di scena, in diretta su San Marino Rtv, contro la Libertas, che non vince dal 6 ottobre scorso.

Infine, domenica ci sarà l'incontro tra il redivivo Murata, reduce da due successi di fila, entrambi a rete inviolata, e il Domagnano, che ha bisogno di tornare a vincere per allontanarsi dalle inseguitrici: fischio d'inizio alle 15.

