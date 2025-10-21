Ottavi: quattro sfide in bilico. Tre Penne con un piede ai quarti

La fine di ottobre porta con sé le prime partite da dentro o fuori della stagione calcistica sammarinese. Sono gli ottavi di ritorno della Coppa Titano, dai quali usciranno le sette squadre ai cui si aggiungerà ai quarti la Virtus, campione in carica. Quattro sono le sfide in equilibrio, tre quelle già indirizzate.

Apriranno le danze, di martedì sera, Domagnano-Tre Penne, Libertas-Cailungo e Tre Fiori Pennarossa. Vantaggio importante per la squadra di città, che all'andata ha battuto 3-0 il Domagnano: una vittoria netta sia nel risultato, sia per quanto fatto vedere in campo nel secondo tempo. I giallorossi di Amati sono chiamati all'impresa per ribaltare lo svantaggio.

Tutto ancora da decidere nelle altre due sfide. Sorprendente la prova del Pennarossa, che ha bloccato sull'1-1 la capolista del campionato. Il Tre Fiori, finalista lo scorso anno, non vorrà certo fermarsi subito, ma la squadra di Ricchiuti, fresca di secondo successo stagionale, tenterà il colpaccio. Stesso punteggio tra Libertas e Cailungo: impossibile fare un pronostico, bisognerà solo aspettare e vedere chi, tra le due, sarà più cinica sotto porta.

Quattro le gare del mercoledì. Spiccano la super sfida tra Folgore e La Fiorita, che all'andata si è chiusa senza vincitori né vinti e, soprattutto, a reti inviolate, e quella tra Fiorentino e Juvenes Dogana, che trasmetteremo in diretta alle 20.45. Nella prima gara fu 2-2, con i rossoblù avanti 2-0 dopo 39 minuti e la squadra di Serravalle capace di pareggiare nel finale, il ritorno è tutto da scrivere, senza un chiara favorita.

Ben indirizzati, seppur con margini di rimonta, sono gli ultimi due incroci. Il Cosmos, reduce da due vittorie consecutive, soprattutto quella sul Tre Penne, è avanti per 2-0 sul San Giovanni. Stesso risultato tra Murata e Faetano, a favore dei bianconeri, che domenica si sono sbloccati anche in campionato e ora puntano dritti ai quarti di finale di Coppa Titano.







