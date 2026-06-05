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Palazzetto futsal di Serravalle, Fsgc: "Obiettivo inaugurazione entro l'estate"

Il servizio degli studenti del laboratorio dell'Università di San Marino, in un progetto in collaborazione con RTV

5 giu 2026

Dopo 7 anni di lavori, si avvicina l'apertura del nuovo palazzetto del Futsal a San Marino. Una struttura che ospiterà le partite del campionato sammarinese, con una capienza fino a 800 spettatori e un parcheggio sotterraneo di 350 posti auto. Taglio del nastro previsto entro l'estate.

"É stato un percorso lungo iniziato nel 2019", spiega Luigi Zafferani, Segretario Generale della Federcalcio. "I finanziamenti - prosegue - arrivano dalle organizzazioni internazionali come Uefa e Fifa e una parte dai fondi di riserva della Federazione. L'intera struttura è stata costruita sul terreno dell'Eccellentissima Camera".

Il cantiere per il polo sportivo di Serravalle B ha subito una serie di rallentamenti negli anni, per diversi motivi, dalla crisi dei prezzi delle materie prime fino al ritrovamento di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale.

In parallelo, si guarda anche al nuovo campo per il calcio a 11. "Il campo è sintetico - afferma Zafferani - con le dimensioni regolamentari previste da Uefa e Fifa per disputare le partite internazionali fino all'under 21 e una capienza di 1600 posti in tribuna coperta. Sarà un campo capace di ospitare le qualificazioni della Nazionale under 21, ma anche quelle delle competizioni dei club che parteciperanno ai preliminari di Champions League e Conference League"  

Nel servizio, l'intervista a Luigi Zafferani, Segretario Generale FSGC

Servizio realizzato dagli studenti del laboratorio dell'Università di San Marino Fabio Valentini, Mattia Senatore, Arturo Bonini, Sofia Lepretti e Giulia Righetti, in un progetto in collaborazione con RTV





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