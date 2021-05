NAZIONALE Palazzi: “Con Kosovo vogliamo ritrovare la gioia del gol”

Dopo l’amichevole della Sardegna Arena contro l’Italia - terminata 7-0 in favore degli Azzurri - la Nazionale di San Marino si prepara ad un altro match ravvicinato contro il Kosovo. Sarà il primo incontro ufficiale tra queste due selezioni, si gioca domani alle ore 18 a Pristina.

Per il difensore biancazzurro Mirko Palazzi è l’occasione giusta per proseguire con i passi in avanti fatti vedere nelle ultime uscite e, perché no, ritrovare la gioia del gol che a San Marino manca dal centro di Filippo Berardi contro il Kazakistan a novembre 2019.

Nel video l’intervista a Mirko Palazzi, difensore San Marino

