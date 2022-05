Palazzi salva il Faetano al 95': 1-1 con il San Giovanni

Un San Giovanni coriaceo, volenteroso e ordinato crolla al minuto numero 95: il Faetano fatica più del previsto ad imporre il proprio gioco e solo la magia di Palazzi su calcio di punizione salva Girolomoni e i suoi ragazzi. Che vanno sotto all’alba, dopo 6 minuti: Federico cincischia in area, Montebelli gliela porta via e viene atterrato. Nessun dubbio per il direttore di gara, l’ex Magnani va sul dischetto. Palla da una parte, Marino dall’altra: 1-0 per i rossoneri dello squalificato Tognacci. Il Faetano cerca la reazione ma sbatte sul muro eretto dal San Giovanni: solo Tamburini allo scadere del primo tempo sembra dare l’impressione di abbatterlo ma il suo colpo di testa esce di un soffio.

Le “Pantere” impostano bene la partita, chiudono gli spazi e ripartono in contropiede: in uno di questi, ad inizio ripresa, Ugolini serve Lisi che va a botta sicura ma l’intervento di Romagna é salvifico. Altro giro, altra corsa: é quella di Magnani che rientra sul destro ma calcia debolmente, nessun problema per Marino. Il match cambia, però, a 10 dal 90’: nel giro di qualche minuto Conti si prende giallo e doppio giallo, l’ultimo per un intervento scomposto a centrocampo. Il San Giovanni é avanti di un gol ma sotto di un uomo e deve resistere all’assedio del Faetano. Corner di Palazzi, De Buono passa a centimetri dal bersaglio grosso. L’asse tra il 5 e il 16 gialloblù funziona anche in movimento, De Angelis nega il possibile 1-1 con una bella risposta in tuffo. All’ultimo istante - però - e quando ormai sembrava fatta per Borgo Maggiore, Nicola Palazzi la fa girare sopra la barriera e non lascia scampo a De Angelis. Il terzo tentativo da fermo é quello buono, il Faetano ora potrà affrontare il ritorno degli spareggi con 2 risultati su 3 a favore.