Panchina d'Argento, Alain Conte: "Un riconoscimento di qualità al lavoro svolto"

Alain Conte

In settimana il tecnico della San Marino Academy Alain Conte è stato contattato da Demetrio Albertini per aver vinto la Panchina d'Argento come miglior allenatore della serie B femminile 2019/2020. Grande soddisfazione per il tecnico romagnolo che entra nell'albo d'oro di un premio che vede tecnici del calibro di Isabella Cardone, Federica D'Astolfo, Manuela Tesse e Alessandro Pistolesi.

Il tecnico della San Marino Academy ha partecipato alla puntata di PassioneCalcio in collegamento skype per parlare della Panchina d'Argento ricevuta, del campionato di serie A e della lotta salvezza.