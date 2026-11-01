Pancotti: "Abbiamo fatto una grande partita". Islamaj: "Era importante sbloccarmi, dopo due mesi di infortunio"

Dopo la doppietta alla Libertas, Samuel Pancotti è ancora decisivo nell'1-1 della Folgore col Tre Penne: "Per me abbiamo fatto una gran partita, molto contento per il gol. Dobbiamo stare più attenti sicuramente appena segniamo, però contento per il gol, peccato per il risultato. i 5 gol? Sono contento dei gol segnati, ma soprattutto di più della squadra che sta rendendo così tanto bene".

A impattarla, appena 1' dopo, è stato Katriel Islamaj: "Innanzitutto sono molto contento per il mio primo gol, vengo da due mesi di infortunio, quindi era molto importante per me sbloccarmi. Sono contento soprattutto perché la Folgore era andata in vantaggio, si era messa male, abbiamo pareggiato subito, l'abbiamo rimessa a posto. La Folgore è una gran bella squadra, giocano bene, organizzati, però abbiamo tenuto, alla fine non abbiamo avverso, quindi siamo contenti e proseguiamo su questo cammino".







