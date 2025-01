CAMPIONATO SAMMARINESE Pancotti-gol e la Folgore vince: 1-0 al Domagnano Decisivo il gol di Pancotti nel primo tempo: la Folgore gira a quota 30 punti un super girone d'andata. Il Domagnano si rammarica per le tante occasioni costruite e non sfruttate nel finale.

Il Domagnano ci prova fino all'ultimo ma i primi 3 punti del 2025 vanno alla Folgore che, nonostante l'emergenza in difesa, regge e vince di misura. 30 punti in 15 giornate per i ragazzi di Oscar Lasagni che restano nei piani altissimi della classifica. I giallorossi hanno il predominio territoriale nel primo tempo e al quarto d’ora costruiscono la prima grande chance: Gregori sterza e trova la risposta di Guddo, Babboni si avventa sulla ribattuta e passa a centimetri dal palo. Ribaltamento di fronte e Falciano risponde con Ura che apre il piattone, centrale bloccato da Colonna. Alla prima ingenuità difensiva però i giallorossi vengono puniti: Ura si accentra e imbuca per Pancotti che, lasciato colpevolmente solo in area, batte Colonna con un colpo da biliardo. La sblocca il 19, 1-0 Folgore al 21’. Il più attivo tra i giallorossoneri é ancora Ura che parte da fermo, ne salta due e calcia da fuori: palla alta non di molto.

Due casi da moviola ad inizio ripresa, entrambi sponda Domagnano: prima viene chiesto un tocco con il braccio in area di Cateni sul tiro di Amati, poi Ferraro si lamenta per un contatto con Bernardi su cui il direttore di gara decide di lasciar proseguire. Falciano prova a colpire in contropiede, sempre sull'asse Ura-Pancotti: Colonna dice di no, poi sulla ribattuta ancora Pancotti mette sul fondo. Il finale è tutto del Domagnano: Angelini prende posizione e calcia al volo, Guddo si accartoccia e blocca. Dal 90' in poi succede di tutto: Amati disegna il traversone, torsione di Gregori e palla fuori di un soffio. In pieno recupero Rushani da fuori, Gregori devia con la schiena e Guddo alza in corner una traiettoria beffarda e insidiosa. Dal corner successivo Angelini – tutto solo – cicca con il destro e ancora Gregori, suo malgrado, si trasforma in difensore murando il mancino a botta sicura di Faetanini. Doppio, anzi triplo sospiro di sollievo per la Folgore che mantiene il clean sheet e soprattutto vince ancora. I giallorossoneri, ormai, non sono più una sorpresa.

