Paolo Rondelli al Parco dei Principi per Francia - Kazakistan

Paolo Rondelli, in questi giorni al Parco dei Principi di Parigi per seguire nel ruolo di Commissario FIFA lo svolgimento della gara tra Francia – Kazakistan, partita delle qualificazioni a Qatar 2022 che andrà in scena questa sera alle 20:45. Prima della partita sarà reso omaggio alle vittime degli attentati di Parigi del 2015 al Teatro Bataclan e altre zone di Parigi tra le quali anche quella dello Stade De France. Questa sera saranno ricordate e onorate le 130 vittime alla presenza anche del Presidente della FIFA Gianni Infantino.