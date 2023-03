EURO 2024 Paolo Rondelli delegato UEFA per Romania - Bielorussia

Un po' di San Marino nella sfida di questa sera tra Romania e Bielorussia con Paolo Rondelli nominato delegato UEFA. La gara è in programma alla National Arena di Bucarest ed è stata considerata una sfida ad alto rischio per le note questioni legate alla guerra in Ucraina.

