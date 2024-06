EURO 2024 Paolo Rondelli tra i dieci Delegati UEFA per EURO 2024: sarà a Colonia

“Un'occasione unica, di cui essere contentissimo” - così il sammarinese Paolo Rondelli ha commentato la decisione della UEFA di selezionarlo come uno tra i 10 Delegati che sovrintenderanno gli incontri dei prossimi Europei in Germania. A Rondelli è stata affidata la macchina organizzativa del Rhein Energie Stadion di Colonia che ospiterà 5 incontri, da Ungheria-Svizzera del 15 giugno ad uno degli ottavi di finale in programma il 30. Le altre sfide saranno Scozia-Svizzera, Belgio-Romania e Inghilterra-Slovenia.

