Paolo Tarini è il nuovo allenatore del Tre Penne

"“Quello che mi ha spinto ad accettare è stata l’opportunità di allenare giocatori importanti e una squadra che è stata costruita per vincere"

di Elia Gorini
5 nov 2025
Paolo Tarini con il presidente Fabrizio Selva e il ds Gianluca Bollini (Foto: Tre Penne)
Paolo Tarini è il nuovo allenatore del Tre Penne: il tecnico italiano ha trovato l’accordo con la Società biancazzurra e ha già incontrato il gruppo squadra, staff e dirigenza. Tarini ha militato anche in alcune squadre del campionato sammarinese, tra le quali Libertas, Tre Fiori e Fiorentino.

Il suo percorso da allenatore parte proprio da Fiorentino con una parentesi nel Tre Fiori nel 2010/2011 come allenatore-giocatore, poi Murata e Fiorentino, squadra in cui è arrivato a ottobre dell’anno scorso. Tarini farà il suo debutto sulla panchina del club di Città nella sfida di sabato alle 18:15 contro il Domagnano che si giocherà ad Acquaviva.




