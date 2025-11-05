CAMPIONATO SAMMARINESE Paolo Tarini è il nuovo allenatore del Tre Penne "“Quello che mi ha spinto ad accettare è stata l’opportunità di allenare giocatori importanti e una squadra che è stata costruita per vincere"

Paolo Tarini è il nuovo allenatore del Tre Penne.

Paolo Tarini è il nuovo allenatore del Tre Penne: il tecnico italiano ha trovato l’accordo con la Società biancazzurra e ha già incontrato il gruppo squadra, staff e dirigenza. Tarini ha militato anche in alcune squadre del campionato sammarinese, tra le quali Libertas, Tre Fiori e Fiorentino.

Il suo percorso da allenatore parte proprio da Fiorentino con una parentesi nel Tre Fiori nel 2010/2011 come allenatore-giocatore, poi Murata e Fiorentino, squadra in cui è arrivato a ottobre dell’anno scorso. Tarini farà il suo debutto sulla panchina del club di Città nella sfida di sabato alle 18:15 contro il Domagnano che si giocherà ad Acquaviva.

