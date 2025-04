LUTTO Papa Francesco, Il cordoglio della FSGC

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio manifesta il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco esempio -si legge nella nota- "di carità, fede e dignità nel dolore". "Sarà per sempre ricordato anche per il suo amore per lo sport e per il calcio" scrivono, sottolineando che l’intero sistema calcistico della Repubblica di San Marino partecipa al dolore per la dipartita del Santo Padre.

