Pareggio senza reti a Masi Torello Il Victor attacca ma non concretizza, il Masi Torello impone il primo pareggio stagionale

Ambrosini parte dalla panchina, Cassani disegna un 3-1-4-2. Lazzari per Dioh, come la preferisce, il numero 9 brucia sulla corsa l’avversario, bravo a recuperarlo prima della stoccata. Malo, dal vertice trova l’angolo, dal quale sulla ribattuta nasce un campanile che favorisce Monaco sul secondo palo e sfera alta. Ci vuole circa mezz’ora per vedere il Masi Torello in proiezione offensiva, diagonale Vanzini, Pazzini in angolo. Al tramonto di primo tempo Malo dalla bandierina, parabola strana che Campi respinge sulla parte alta della traversa poi l’arbitro fischia un fallo di confusione. Sull’altra sponda c’è spazio per Vanzini la cui conclusione non prende il giro voluto . Ripresa fuori Lazzari dentro Morelli . Apertura per Gramellini colpo di testa in tuffo, blocca Campi. Ci provano i padroni di casa con il nuovo entrato Franceschini preparazione e conclusione all’altezza, difetta la mira. Alberto Malo cerca il primo palo, molto bravo Campi a capirne le intenzioni e mettere in angolo. Tiro cross Sarto parabola velenosa che conclude la sua corsa lontano dal palo. Comincia il forcing Victor: Malo con il piazzato destro, Campi in angolo . Sul corner si alza Lombardi ancora una grande risposta di Campi. Sulla punizione di Ambrosini Morelli di testa, non entra e non si sa come sia stato possibile. Il fortino Torello non crolla e arriva il primo pareggio della stagione. A Masi Torello, Masi Torello - Victor San Marino 0-0.

Lorenzo Giardi

