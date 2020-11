Pari con rammarico per la San Marino Academy contro il Napoli

La sfida tra neo promosse finisce con un punto a testa. Meglio la San Marino Academy in avvio di gara, bene il Napoli nella seconda parte della ripresa. Ad Acquaviva Alain Conte deve fare a meno di Raffaella Barbieri, che parte dalla panchina, ma nei primi minuti, Yesica Menin, da una parte e Karin Muya dall'altra, danno grande spinta alla manovra sammarinese che trova in Greta Di Luzio un buon terminale offensivo. Nel Napoli la rientrante Federica Di Criscio, garantisce solidità nella retroguardia del tecnico Marino.





Sulla punizione dalla sinistra il pallone arriva sul secondo palo dove Menin mette un tiro cross che finisce per toccare la parte alta della traversa. Ci prova anche Di Luzio, mancino da poco dentro l'area, che finisce di poco lontano dalla porta. Di là Popadinova prova la rovesciata spettacolare, ferma tutto Angelucci di Foligno. Ci prova anche Viola Brambilla, la centrocampista sammarinese calcia largo. C'è anche il Napoli, Jansen approfitta del disimpegno sbagliato, carica il tiro dalla distanza, Ciccioli non ha problemi. Episodio in area San Marino. Sul cross di Hjolman c'è un presunto tocco di mano, il direttore di gara lascia proseguire. Proteste della panchina del Napoli che chiedeva il penalty. Muya si libera sulla sinistra e mette un cross invitante, Menin in torsione manda alto. A tre minuti dalla fine della partita occasionissima per la San Marino Academy. Menin entra in area e si presenta davanti Perez. Il capitano biancoazzurro calcia in porta, l'estremo colombiano del Napoli respinge. L'azione prosegue, con Menin che interviene sulla palla insieme a Perez, finendo a terra. L'arbitro assegna il rigore, per il contatto tra la gamba sinistra del portiere del Napoli e quella del capitano sammarinese. Sul dischetto si presenta Greta Di Luzio. Perez è straordinaria nell'intuire la traiettoria e respingere la conclusione.





All'intervallo è 0-0. Nella ripresa la San Marino Academy trova la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Muya. Il direttore di gara annulla tutto per carica sul portiere. Che occasione sul cambio fronte. Il rimpallo diventa un assist per Goldoni che punta la porta, Ciccioli esce, l'ex giocatrice della New Team Ferrara e dell'Inter salta il portiere, poi si defila per il cross, sul quale è decisivo l'intervento in chiusura di Micciarelli a salvare tutto. Nel finale di partita Menin si libera sulla destra, pallone all'indietro per Muya che calcia forte, la palla esce di poco. Il Napoli non ci sta, Jansen cerca il jolly dalla distanza, pallone a scendere che tocca la parte alta della traversa prima di uscire. La San Marino Academy prova a finire all'attacco, ma non trova la zampata vincente per andare in rete. Al fischio finale è 0-0.