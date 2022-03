Pari con reti tra Virtus e Fiorentino

Apezteguia chiama, Castellazzi risponde: finisce in parità la sfida tra Virtus e Fiorentino, con entrambe le squadre che muovono la classifica per centrare i rispettivi obiettivi stagionali. Virtus che si presenta con diversi indisponibili tra cui capitan Baiardi e il lungodegente Sorrentino, mentre Malandi deve rinunciare al bomber Ben Kacem, squalificato. Prima occasione per Colagiovanni, con Passaniti che risponde presente. Al 15’ Apezteguia va in rete, ma l’arbitro Kaddoudi fischia ben prima che l’11 carichi la conclusione e ferma tutto per fallo del giocatore cubano su Filippi. L’occasione migliore del primo tempo la confeziona Raiola, che di diagonale trova la grande risposta di Bianchi, che a mano aperta mette in angolo. Ancora Virtus poco prima della pausa, ma Angeli non riesce a dare forza alla conclusione bloccata a terra da Bianchi.

[Banner_Google_ADS]



La ripresa si apre con il Fiorentino in avanti: punizione dalla sinistra di Baizan, la zampata di Filippi trova la pronta risposta di Passaniti che alza sopra la traversa. Al 7’ Nodari tenta di servire all’indietro, in maniera non troppo precisa, il proprio portiere, Passaniti arriva sul pallone ma si scontra con Abouzziane: proteste rossoblù ad invocare il penalty, l’arbitro Kaddoudi non segnala irregolarità. Vantaggio Virtus a metà ripresa, con Apezteguia che va via al diretto marcatore, salta anche il tentativo di uscita bassa di Bianchi e deposita a porta sguarnita per il vantaggio neroverde. Vantaggio che però dura poco perché la squadra di Malandri preme sul gas e perviene al pareggio: fallo di Apezteguia su Baizan, lo stesso 11 va a calciare e trova la sponda di Arrigoni che rimette in mezzo per Castellazzi, il cui colpo di testa vale l’1-1. Inutile l’estremo tentativo di Passaniti di allontanare la sfera. È l’ultima emozione del match, perché da li in poi i ritmi si abbassano e dopo 4’ di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Simon Pietro Tura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: