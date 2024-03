NAZIONALE Pari San Marino-Saint Kitts, le parole di Cevoli e Molina

"L'unica cosa che non mi è piaciuta è il non aver fatto gol - commenta il CT Roberto Cevoli - perché nel primo tempo le occasioni le abbiamo avute. Però abbiamo fatto una partita vera e tosta contro una squadra molto fisica, non ci siamo tirati indietro e questo mi fa piacere, significa che i ragazzi sono presenti".

Da parte sua, il CT di Saint Kitts e Nevis Francisco Molina si dice soddisfatto dei risultati ottenuti contro una nazionale che "gioca bene ed è molto disciplinata tatticamente, ci hanno costretti a metterci il doppio o il triplo dello sforzo, sotto questo punto di vista".

