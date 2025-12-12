TV LIVE ·
Pari tra Faetano e Cailungo nel posticipo del futsal

12 dic 2025
Foto: Fsgc/Palmieri
Foto: Fsgc/Palmieri

Il pareggio per 2-2 tra Faetano e Cailungo chiude la 12^ giornata del Campionato sammarinese di futsal. Avanti i gialloblù al 13' con Moroni, i rossoverdi pareggiano e ribaltano con Burgagni e Sarti, ma la partita torna definitivamente in equilibrio al 38', grazie a Guidi. Il Faetano stacca di un punto il Tre Fiori, all'11° posto, il San Giovanni resta ultimo, ma riaggancia il Fiorentino.

I risultati del 12° turno: Juvenes Dogana-Cosmos 1-4, Libertas-Virtus 1-3, Pennarossa-Tre Penne 2-3, Folgore-Tre Fiori 7-1, La Fiorita-Domagnano 3-0, San Giovanni-Fiorentino 3-3, Faetano-Cailungo 2-2. Riposa il Murata.




