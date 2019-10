Pari tra Tre Fiori e La Fiorita, a punteggio pieno il Cailungo

Il Domagnano scappa via con la doppietta di Ambrogetti, la Folgore riprende la squadra di Falciano con la doppietta di Badalassi nel finale di partita. In estrema sintesi è il riassunto della sfida giocata allo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino. Il Domagnano la sblocca al 39' del primo tempo con la rete di Alessio Ambrogetti. Sul cross dalla destra di Battistini arriva la deviazione a centro area che supera Bicchiarelli. Nella ripresa il raddoppio e la doppietta del numero 7 del Domagnano: una perla. Stop, controllo e poi presa la mira, palla all'incrocio dei pali per il 2-0 giallorosso. La Folgore si sveglia nel finale di gara e con Imre Badalassi accorcia le distanze. Sul cross di Nucci, l'attaccante di Falciano è libero di piazzarla di testa dove Venturini non può arrivare è l'80'. Cinque minuti più tardi è doppietta per l'ex Tre Fiori, che deve solo appoggiare in fondo alla rete l'assist del compagno che fare il 2-2 finale.

Vittoria di misura del Cailungo contro la Virtus, per la squadra di Claudio Bartoletti secondo successo in due gare giocate. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo grande girata di Enrico Pellino che vale i tre punti per il Cailungo. Il big match della giornata tra Tre Fiori e La Fiorita termina in parità. Succede tutto nel finale. Danilo Rinaldi la sblocca a due minuti dal 90'. Poi in pieno recupero il pareggio di Luca Angelini che ristabilisce la parità al 94'.