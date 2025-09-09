Parma rimonta (8-4) e porta San Marino a gara 4

San Marino va a tanto così da chiudere il discorso e cucirsi lo scudetto sul petto, poi Parma si inventa il colpo di reni che tiene aperta la serie almeno fino a gara 4 di questa sera. Una partita, quella affrontata sul diamante di Parma che ha confermato il trend di questa finale che vuole sempre vincente la squadra di casa. E questo nonostante un quinto inning nel quale San Marino aveva creato i presupposti per un finale diverso. Pieternella avanza in terza, si scontra con Geraldo e si infortuna. Un'ostruzione in seguito alla quale viene assegnato il punto e l'azione prosegue col singolo di Di Fabio e Di Raffaele a casa per il doppio vantaggio. Un viatico al trionfo che viene bruscamente ribaltato in un sesto nel quale succede di tutto. Dalla valida di Conception che consente ai ducali di sbloccare l'attacco, ai due punti del sorpasso all'allungo fino al 7-2 che adesso sì sa di sentenza. E infatti la sostanza è che cambierà il punteggio, ma non il vento. All'ottavo base ball Gonzales a basi piene per l'8-2, che diventa 8-4 col fuoricampo di Diaz al nono. Stasera altro match point per San Marino che conduce la serie, ma ora per 2-1.







