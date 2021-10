Parte il tour de force tra Campionato e Coppa Titano Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato sammarinese con la quarta giornata.

Inizia il tour de force per le squadre del Campionato Sammarinese che in 15 giorni saranno chiamate ad affrontare quattro giornate di campionato e le gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Titano.

Si parte domani con il programma della quarta giornata di Campionato aperta da quattro partite. Nel programma del sabato la sfida tra Virtus e Domagnano diventa di cartello dopo la conferma della vittoria sul campo della squadra di Acquaviva contro il Cosmos. La squadra di Bizzotto ha sei punti, i giallorossi nove. Il Domagnano è a punteggio pieno e in testa alla classifica guida con Tre Penne, La Fiorita e Pennarossa.

La squadra di Andy Selva sarà impegnata ad Acquaviva contro la Juvenes/Dogana in uno dei testa/coda della giornata. Nel programma del sabato anche il derby del Castello di Borgo Maggiore tra la Libertas e il San Giovanni. Tre i punti di vantaggio dei granata, sulle “pantere” che hanno raccolto un successo in due partite giocate.

Cosmos – Faetano a Montecchio è la partita tra due formazioni ancora a quota zero punti, con i gialloverdi che hanno già osservato il turno di riposo. Una partita che può portare il primo successo in campionato.

Tra i posticipi della domenica spicca La Fiorita – Tre Fiori. I detentori della Coppa Titano sono a punteggio pieno, i gialloblu di Fiorentino reduci dal ko contro la Libertas per 2-1. A Domagnano si gioca un altro testa/coda, quello tra Tre Penne e Cailungo. La squadra di Stefano Ceci è a punteggio pieno e come Fiorita e Domagnano non ha ancora subito reti in campionato. Il Cailungo è ancora fermo al palo. Completa la giornata Murata – Fiorentino, bianconeri ancora a zero punti, rossoblu a quota 4. Riposa in questa giornata la Folgore. Fischio d'inizio alle 15.

