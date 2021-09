Parte la stagione del femminile tra serie B, primavera e giovanili

Nel video l'intervista ad Alessandro Recenti

Bella è bella. Blu per le gare casalinghe, rossa da trasferta. La nuova maglia della San Marino Academy è pronta per il debutto, domenica prossima in casa contro la Sassari Torres, la storia del calcio femminile italiano. A poco più di una settimana dal via, progetti e obiettivi del calcio in rosa sono stati presentati con i nuovi tecnici delle squadre che parteciperanno ai campionati di serie B, Primavera e Under 17.

Una visione attenta al settore giovanile per guardare alla prima squadra, un po' il fiore all'occhiello del movimento femminile. Veronica Foresti del San Marino Outlet Experience e il presidente della San Marino Academy Primo Toccaceli ad aprire la presentazione. Valeria Canini come responsabile del settore femminile con i nuovi tecnici. Per la prima squadra Alessandro Recenti. Matteo Urbinati e Katia Cerea per le due formazioni giovanili, Primavera e Under 17. Un debutto per il primo in un campionato di grande livello, un ritorno in campo per la seconda dopo una stagione senza sfide ufficiali per la pandemia.