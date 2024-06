IMPIANTI Partiti i lavori di rinnovamento dei campi di Montegiardino e Faetano Con la fine della stagione agonistica si lavora sugli impianti sammarinesi in vista del prossimo campionato.

Una stagione chiusa da poco, ma già proiettata alla prossima almeno per quanto riguarda le strutture. Il programma di interventi della Federcalcio di San Marino sugli impianti riguarda in questa fase i campi di Montegiardino e Faetano. Attingendo ai contributi del progetto della FIFA Forward anche la Federazione del Titano ha potuto garantirsi contributi da destinare alle infrastrutture. Dal 2016, la FIFA ha distribuito in sette anni 2,8 miliardi di dollari allo sviluppo del calcio nelle federazioni affiliate. Un sostegno importante, che ha permesso di intervenire sui campi sportivi dell'Igor Crescentini di Montegiardino e del Guido Della Valle di Faetano, che saranno entrambi dotati di nuovi fondi sintetici di ultima generazione che sostituiranno i vecchi oramai obsoleti. Gli interventi prevedono anche nuovi impianti idrici e recinzioni. L'ultimazione dei lavori è prevista per fine giugno, inizio luglio. Al fine di rendere fruibili le strutture per l'inizio delle preparazioni per la nuova stagione.

Gli interventi sostenuti dal progetto FIFA Forward riguardano anche la nuova tribuna e gli spogliatoi dello Stadio Ezio Conti di Dogana. Dopo il fondo sintetico e il nuovo impianto di illuminazione, l'ultimo intervento in ordine di tempo è quello che metterà a disposizione del calcio sammarinese quattro nuovi spogliatoi per gli atleti e due per gli arbitri. Sulla struttura la tribuna da circa 250 posti a sedere, che nei prossimi giorni sarà coperta con un'apposita tettoia. È stato inoltre realizzato anche un apposito spazio per le TV.

