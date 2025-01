Con una doppietta dell'attaccante liberiano Abubaka Passewe il San Marino Calcio torna alla vittoria vincendo 2-0 sul campo dello Zenith Prato. i biancoazzurri sbloccano la partita in chiusura di tempo per poi raddoppiare al settimo della ripresa. I biancoazzurri ritrovano la vittoria che mancava in trasferta dal 6 ottobre, 4-3 con il Cittadella Vis Modena. Per i Titani è la quinta vittoria stagionale e tre punti fondamentali per la classifica.