SERIE D Passewe spinge il San Marino Calcio alla vittoria contro lo Zenith Prato Una doppietta dell'attaccante liberiano permette ai Titani di ritrovare il successo.

Con una doppietta dell'attaccante liberiano Abubaka Passewe il San Marino Calcio torna alla vittoria vincendo 2-0 sul campo dello Zenith Prato. i biancoazzurri sbloccano la partita in chiusura di tempo per poi raddoppiare al settimo della ripresa. I biancoazzurri ritrovano la vittoria che mancava in trasferta dal 6 ottobre, 4-3 con il Cittadella Vis Modena. Per i Titani è la quinta vittoria stagionale e tre punti fondamentali per la classifica.

