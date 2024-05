CAMPIONATO SAMMARINESE Pastorelli: "Approccio giusto, ci proveremo fino alla fine". Barretta: "Al ritorno dovremo essere più propositivi" Il centrocampista del Cosmos e il difensore del Tre Penne sono gli autori dei gol che hanno deciso l'1-1.

Cosmos e Tre Penne comandano un tempo a testa e ne esce un 1-1 una partita condizionata dal rosso a Simoncini in chiusura di primo tempo. "Sicuramente siamo partiti molto forte, prendendo 3 traverse - dice il centrocampista del Cosmos Lorenzo Pastorelli - segno che abbiamo avuto un approccio molto giusto. Dopo i primi 25/30' gli avversari ci avevano preso un po' le misure, capendo come giocavamo e cambiando modulo, quindi ci siamo abbassati per cercare di finire il primo tempo in vantaggio. Obbligo di vittoria al ritorno? Era così anche col San Giovanni: quindi sappiamo come si fa e ci proveremo fino alla fine".

"Sicuramente nel primo tempo abbiamo concesso troppo e siamo stati troppo rinunciatari, nei primi 20/25' - commenta il difensore del Tre Penne Antonio Barretta - le loro mezzali ci mettevano in difficoltà muovendosi dietro i nostri centrocampisti. Potevamo creare di più ed essere più propositivi e credo che il ritorno lo dovremo affrontarlo così, anche se avremo due risultati su tre a disposizione. Al di là dell'espulsione c'è comunque stata una reazione dopo il loro gol, penso che l'1-1 sia meritato perché anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, arrivando molte volte sul fondo".

