Patrick Schick: "Complimenti a San Marino, ma noi dobbiamo migliorare molto"

Patrick Schick attaccante Repubblica Ceca: "Faccio i complimenti a San Marino, hanno fatto davvero una grande partita lottando su ogni pallone e aiutandosi per tutti i 93 minuti. Ma senza nulla togliere a loro, noi non abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo fatto troppa fatica per trovare la via della rete. Abbiamo fatto troppo poco per andare oltre all'1-0. Devo dire che la Bundesliga è un altro campionato rispetto alla Serie A. L'Italia mi manca molto e vediamo il futuro cosa ci riserverà".







