CAMPIONATO SAMMARINESE Patrizio Morini è il nuovo allenatore del Faetano Confermato nel ruolo di direttore sportivo Francesco Donnini.

Per la prossima stagione il Faetano riparte dalla novità Patrizio Morini in panchina. L'ex tecnico di Bolzano e Brunico guiderà i gialloblu nel campionato sammarinese 2025/2026. Conferma per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, incarico affidato ancora a Francesco Donnini.

