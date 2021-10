Paulo Sousa: "Rispettiamo San Marino ma dobbiamo vincere per qualificarci"

"Mettere in campo la miglior formazione è una questione di rispetto, nei confronti degli avversari, della Uefa e dei tanti tifosi che questa sera saranno presenti allo Stadio. Se vogliamo qualificarci dobbiamo sfruttare il calendario che ci mette di fronte due Nazionali alla nostra portata come San Marino e Andorra, rispettiamo tutti, ma voglio vedere buona intensità da parte della mia Nazionale. Robert Lewandoski va in campo perchè i grandi giocatori come lui devono giocare sempre. Chiaro doseremo le sue energie considerando che abbiamo due partite nel giro di pochi giorni. Robert gioca nel Bayern Monaco e tra Champions e Campionato è abituato a giocare ogni tre giorni"