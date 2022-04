Pazzini e Zabre, Victor ai playoff: Russi ko 1-0

Cuore, fortuna e sfortuna mixate perfettamente, cinismo e capacità di soffrire, oltre a un Pazzini magnifico. C’è tutto questo nel Victor che, nonostante un’ora di inferiorità numerica, centra l’obiettivo playoff passando 1-0 sul campo del Russi e prendendosi il secondo posto, complice anche il ko casalingo della Savignanese col Sanpaimola. E dire che le premesse sono tremende, considerando che al quarto d’ora D’Amore ha già perso per infortunio Pedrazzini e Carrer. Dentro Pastorelli e soprattutto Zabre, tra i migliori dei suoi e decisivo già al 27°, quando scardina la difesa scambiando con Ambrosini e a tu per tu con Lombardi non perdona.

Basta e avanza per un Victor che non si renderà più pericoloso. Il resto è roba del Russi e di Pazzini, decisivo in almeno una decina di occasioni. L’estremo entra in scena già sullo 0-0, opponendosi a Bezzi – incanalato da Salomone a una conclusione troppo centrale – e poi a Venturi, liberato da un rimpallo. Quando Benini riceve da Venturi, salta Albonetti e mette dentro invece è De Queiroz a piazzare l'intervento salvifico, negando agli avanti arancioneri un comodo tocco a rete. Dopo il gol di Zabre invece si potrebbe poco sul parapiglia generato dalla punizione di Ferretti, con Saporetti che trova la stoccata da terra e sbatte sulla traversa. Il tutto in una gara troppo delicata per non essere un fascio di nervi, tanto che fioccano i cartellini e al 35° Greco si becca il rosso.

Col Victor in 10 e impegnato in trincea la ripresa è un assolo del Russi, pericoloso fin dal rientro: Venturi per Saporetti che stavolta ci dà di testa e prende il palo, poi sono De Queiroz e Morelli a rimpallare ancora Saporetti e Garavini. Da qui in avanti invece sarà Pazzini a fare da muro invalicabile, parando tutte le conclusioni arancionere. Su Bezzi, liberatogli davanti da Ferretti. Su Venturi, che lo chiama in causa girando la sponda di Salomone. Proprio Salomone ci prova altre tre volte, da fuori: sulla prima riceve la spizzata di Saporetti e Pazzini fa il miracolo, sulla seconda, deviata, l'estremo esce ad anticipare Bezzi e sulla terza oppone i guanti. Un triplice intervento che di fatto porta al triplice, perché il Russi pian piano si sgonfia e si consegna: il Victor fa l’impresa e corona la propria stagione con l’accesso al girone tra seconde, dove da domenica prossima contenderà il pass agli spareggi nazionali a Colorno e Castenaso.