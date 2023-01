Pazzo Victor: 2-1 alla Comacchiese al 93'

Victor San Marino: 2-1 alla Comacchiese al 93'

Con Rivi e Arlotti dal 1’, la scena se la prendono comunque i centrocampisti, Lazzari e Santoni. E il Victor San Marino inizia l’anno nel migliore dei modi: ritorno alla vittoria dopo i due ko di fila a fine 2022. 2-1 alla Comacchiese, dopo una partita pazza e da batticuore. Rossoblu a caccia di punti salvezza e subito pericolosi: Neffati ci prova, Pazzini è attento e blocca. Vicino al bersaglio grosso anche Tedeschi che prende la mira da fuori, destro a lato con Pazzini sulla traiettoria. Il Victor è un diesel che ci mette qualche minuto per iniziare a macinare: Mantovani non arriva per un soffio sul cross di Gramellini. È un eurogol solo sfiorato - e per qualche centimetro - quello di Lombardi: gran tentativo del centrale biancazzurro, Cottignoli non avrebbe potuto nulla. Il portiere ospite indeciso sul tentativo di Sabba, ma riesce in qualche modo ad anticipare Rivi.

Ripresa, ancora Victor dopo soli 10 secondi: Morelli va troppo centrale, nessun problema per Cottignoli. La Comacchiese però non resta a guardare: la punizione di Neffati, deviata dalla barriera, dà l’illusione del gol. Sponda sammarinese, si rivede in campo Santoni dopo oltre due mesi. Ma é ancora la Comacchiese ad andare vicina al vantaggio con Bona: l’11 non schiaccia e manda alle stelle. Il Victor San Marino però ha i giocatori che in categoria fanno la differenza e uno di questi é Lorenzo Lazzari: il centrocampista biancazzurro, entrato da pochi minuti, disegna una traiettoria perfetta e imprendibile per Cottignoli che resta immobile e la vede infilarsi quasi all’incrocio dei pali. Nel momento più complicato il Victor trova l’1-0, fondamentale nell’economia della partita. I rossoblu non ne vogliono sapere di mollare: Pazzini incerto nell’uscita, il solito Neffati se la ritrova li ma Tosi fa muro e salva i suoi. Almeno fino al 90’ quando la Comacchiese trova il cosiddetto “gol della domenica”: assist in rovesciata di Bona e splendida sforbiciata di Sorrentino che non lascia scampo a Pazzini. Un’azione da beach soccer per i ragazzi di Cavallari che sono a un passo dal conquistare un punto in casa della capolista. Ma quelli di Cassani hanno altre idee in testa e non ci stanno: ribaltamento di fronte, sponda di Mazzavillani per Santoni, proprio lui - uomo della provvidenza -, che aggancia e fa esplodere i tifosi del Victor siglando un incredibile 2-1. Gli animi si scaldano, soprattutto fuori, ma per San Marino é un successo fondamentale. Si resta in vetta, a +3 sul Russi ora secondo dopo il ko del Sanpaimola.