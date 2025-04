CAMPIONATO SAMMARINESE Pecci:"Il Rigore è netto" Casadei:"Avanti verso il nostro obiettivo" Match winner e grande protagonista Alessandro Pecci. L'ex attaccante del Rimini ha realizzato il primo gol della Virtus e procurato il rigore che ha portato al raddoppio di Buonocunto. Per il Faetano ha parlato il difensore Enrico Casadei

Alessandro Pecci attaccante Virtus :"Il rigore purtroppo per lui mi ha preso il polpaccio e dopo di conseguenza io sono caduto e lui sopra di me, quindi sicuramente su rigore non c'erano dubbi. Dopo il gol ho avuto anche fortuna di essermi trovato lì ed è stata abbastanza facile. È una Virtus che procede nel suo percorso? Sì, adesso dobbiamo stare concentrati. Purtroppo per noi la Fiorita ha vinto anche oggi, bravi loro, noi dobbiamo continuare a fare i risultati e dai, con la testa arriviamo dappertutto. È una Virtus che si conferma e come sappiamo nel calcio vincere non è facile, ma confermarsi è ancora più difficile. Assolutamente, stiamo giocando bene, secondo me stiamo bene fisicamente e stiamo dando questo conferme. Adesso dobbiamo solo aspettare la prossima giornata e si spera di chiuderla".

Enrico Casadei difensore Faetano :"Sì, sono squadre a cui non puoi concedere niente perché al minimo errore ti fanno male e questo è successo. Poi dopo loro sono molto cinici e bravi a mantenere il risultato. Noi abbiamo dato il massimo, siamo contenti di come siamo usciti dal campo diciamo. Un a-fighter, non parlavamo anche poco fa con Adrian Ricchiuti, che comunque vuole questi spareggi play-off? Sì, è il nostro obiettivo da inizio anno. Qualche infortunio, qualche risultato durante la stagione non ci sta dando una mano. La sorte comunque ci ha lasciato da giocarci tutto con le nostre mani, quindi vediamo di far bene queste ultime due giornate".

