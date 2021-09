Pennarossa, 2-0 sulla Juvenes/Dogana e passaggio del turno ipotecato

Con un gol per tempo il Pennarossa ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Coppa Titano. La squadra di Andy Selva domina in lungo e in largo e batte 2-0 la Juvenes/Dogana. Dopo le tante occasioni costruite, al 44' arriva il vantaggio dei biancorossi con il trequartista argentino Enzo Zago che riceve da Halilaj e batte Manzaroli sul primo palo. Nella ripresa, a un quarto d'ora dal 90', il definitivo raddoppio con il diagonale dell'ex Udinese e Atalanta Christian Tiboni. Il prossimo 27 ottobre la gara di ritorno: alla Juvenes serviranno 2 gol per i supplementari, 3 o più per ribaltare il risultato dell'andata.