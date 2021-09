COPPA TITANO Pennarossa, 2-0 sulla Juvenes/Dogana e passaggio del turno ipotecato Con un gol per tempo i biancorossi si avvicinano a grandi passi verso i quarti di finale di Coppa Titano. Per la squadra di Andy Selva le reti di Enzo Zago e l'ex Udinese e Atalanta Christian Tiboni.

4 gol fatti, 0 subiti e solo vittorie: il Pennarossa di Andy Selva è una delle sorprese di questo inizio di stagione del calcio sammarinese. Ne sanno qualcosa Faetano e San Giovanni, battute in campionato, ed ora anche la Juvenes/Dogana che non buca la porta biancorossa ed ora vede il passaggio ai quarti di Coppa Titano sempre più lontano. Chiesanuova domina lungo i 90 minuti collezionando occasioni su occasioni: la prima, pericolosa, al 22' quando Daniele Conti si inserisce in area con i tempi giusti e calcia. Manzaroli respinge, poi la difesa fa muro e allontana. Le azioni del “Penna” partono quasi tutte da sinistra: qua Martin sfiora il gollonzo con un tiro-cross che sfiora l'incrocio dei pali. Stessa sorte per il capitano Alessandro Conti che ci prova da fuori e non passa di molto lontano dal “sette”. La spinta incessante dei biancorossi viene premiata al tramonto della prima frazione di gioco: Halilaj imbuca per Enzo Zago e il trequartista argentino non lascia scampo a Manzaroli battendolo con il mancino sul primo palo. 1-0, poco prima dell'intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia: la Juvenes non entra in partita, il Pennarossa va. Tamburini aggancia, salta il portiere ma Boldrini salva tutto sulla linea. E' comunque il preludio al raddoppio: Righi dentro, l'ex Udinese e Atalanta Christian Tiboni va in diagonale e firma il 2-0 che permette agli uomini di Selva di mettere un piede ai quarti di finale. Manzaroli tiene a galla i suoi, disinnescando in corner la staffilata dal limite di uno scatenato Halilaj mentre la Juvenes/Dogana si fa vedere in avanti solo negli ultimi minuti ma Baldini viene chiuso dalla difesa biancorossa, in nero per l'occasione. Ora ai ragazzi di Manuel Amati serviranno 2 gol al ritorno per i supplementari oppure 3 o più per ribaltare il verdetto dell'andata. Il Pennarossa, invece, vuole continuare a stupire.



