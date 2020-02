Pennarossa: allenamento congiunto con il Rimini

Test "di lusso" per il Pennarossa di Andy Selva. La società di Chiesanuova affronterà il Rimini di Giovanni Colella in un allenamento congiunto allo stadio “Romeo Neri”. Calcio d'inizio domani mattina alle ore 10.30, a porte chiuse in rispetto dell'ordinanza emessa dalla Regione Emilia Romagna sull'emergenza Coronavirus.