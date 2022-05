CAMPIONATO SAMMARINESE Pennarossa, basta l'1-1 per eliminare la Virtus e andare in semifinale I biancorossi di Andy Selva ora incontreranno La Fiorita nella semifinale dei play-off. Dopo il vantaggio neroverde con Angeli, Chiesanuova pareggia grazie a Rastelli.

È il Pennarossa a fare festa a Montecchio, al termine di una gara equilibrata con la Virtus. Decisiva, per la squadra di Andy Selva, la vittoria ottenuta all’andata. La Virtus, che aveva un solo risultato a disposizione, parte fortissimo e alla prima occasione passa: staffilata dai 20 metri di Angeli che sbatte sulla parte interna della traversa e supera Semprini. Ancora Virtus, che sulle ali dell’entusiasmo spinge con Angeli, sulla cui conclusone è attento Semprini, che si oppone con i piedi. Si fa vedere anche il Pennarossa, con Conti a guidare l’offensiva, ma il tentativo del centrocampista finisce fuori. Al 20’ rapido contropiede di Acquaviva, che va in 2-1 con Raschi e Magri: quest’ultimo tenta di saltare Semprini, ma si allarga troppo e poi subisce il ritorno dell’estremo di Chiesanuova.

Il gol che vale le semifinali per i biancorossi arriva in apertura di ripresa, con la zampata di Rastelli che lascia partire una grande conclusione sulla quale Passaniti non può nulla. A questo punto la Virtus infila l’elmetto e si getta in avanti alla ricerca del ribaltone: dentro anche Apezteguia, che si fa subito notare per questa rovesciata, che però termina alta. Poi è ancora il cubano a rendersi pericoloso, sfruttando l’indecisione di Raffelli, ma incrocia male con il mancino. Ad un passo dal 90 è ancora Apezteguia ad andare ad un passo dalla rete che spedirebbe Acquaviva tra le migliori quattro, ma Semprini si supera. Finisce così dopo 5’ di recupero, con il Penna che ora incrocerà La Fiorita, mentre termina qui la stagione dei neroverdi.

Simon Pietro Tura

