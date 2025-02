Pennarossa-Cosmos, Fermi e Pintore a segno

Le interviste a Tommaso Fermi e Mattia Pintore

Grandi protagonisti, da una parte e dall'altra, Tommaso Fermi e Mattia Pintore: i due, entrambi originari di Piacenza, segnano una doppietta a testa.

Fermi (centrocampista Cosmos): "Aspettavamo questo momento da tanto, stiamo lavorando per questo, i risultati non venivano. Questa vittoria spero ci dia morale per le prossime partite e poi sono contento per i due gol. Adesso noi pensiamo ai play-off, dobbiamo arrivarci con il massimo dei risultati, impegnarci tutti insieme come squadra e più arrivano i risultati meglio è per noi".

Pintore (attaccante Pennarossa): "Sicuramente il risultato non ci premia, l'unica cosa che possiamo tenere è la prestazione. Contento per i due gol, per aiutare la squadra, però purtroppo è andata così. Bisogna lavorare, lavorare, perché comunque siamo ultimi. Bisogna provare in tutti i costi a fare i punti e questo è quello che possiamo fare, lavorare, lavorare. L'importante è sempre aiutare la squadra. Se arrivano i gol bene, se arrivano dai compagni va bene lo stesso. L'importante è che arrivino sempre i risultati, che ci danno morale per andare avanti".

Nel video loro interviste