CAMPIONATO SAMMARINESE Pennarossa-Cosmos: le parole di Selva e Dolci

Parla di episodi arbitrali, infortuni e morale il tecnico gialloverde Andy Selva, al primo successo con il Cosmos. Un pizzico di rammarico nelle parole di Filippo Dolci, allenatore del Pennarossa.

Selva: "Forse mi sono mancati gli arbitraggi, ho visto che non c'è stato un grosso miglioramento, quindi mi aspettavo meglio. Mi aspetto anche una crescita da parte loro, perché se il campionato cresce io credo che debbano crescere anche loro. Oggi è stata un po' condizionato la partita, perché il rigore è nettamente fuori area, quindi se non riusciamo a vedere queste cose qua, come possiamo parlare di miglioramento?"

Qual è la situazione per quanto riguarda gli infortunati?

"La situazione rimane la stessa, perché abbiamo infortunati di lungo corso, problematiche che si tengono alle spalle già da tempo e speriamo di recuperare qualcuno, ma la vedo difficile".

Questa è una vittoria che però può dare morale in vista delle prossime partite?

"È una vittoria che ci dà sicuramente morale, perché la squadra deve ricominciare a giocare, perché sa giocare e ovviamente gli interpreti sicuramente sono importanti".

Dolci: "È stata la terza ottima prestazione di fila, quindi gli do ancora più valore. Poi è ovvio che le partite, quando poi si mettono in un modo di vederle stravolte nel risultato in poco tempo, come è successo oggi, fanno ancora più male, ma ci fanno anche capire che dobbiamo crescere. Adesso siamo cresciuti a livello di gioco, di prestazione, di intensità, però dobbiamo crescere anche a livello di letture della partita, capire quando ci possiamo concedere di prendere alcuni rischi e quando invece non ci possiamo concedere".

Nel video le loro interviste

