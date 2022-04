Pennarossa e Faetano, obiettivo 4° posto ancora vivo

Il Pennarossa riscatta il mezzo passo falso del turno infrasettimanale contro il San Giovanni battendo 1-0 la Libertas e tornando a sperare nel quarto posto, ora distante 2 punti a 2 giornate dal termine. Il primo gol in maglia biancorossa di Emiliano Dema è pesantissimo: gol di rapina per l'ex attaccante del Cattolica. A ruota c'è sempre il Faetano che supera il Murata dopo un match dalle mille emozioni: Soumah porta in vantaggio la banda Girolomoni ma, nella ripresa, arriva la rimonta dei bianconeri. Marco Bernardi fa 1-1 in tap-in dopo il palo colpito da Bruma mentre Cangini approfitta dell'errore di Marino – che non trattiene - per mettere la freccia a pochi minuti dalla fine. Sembrerebbe finita ma il Faetano non molla e prima pareggia con l'inzuccata di Russo da calcio d'angolo, poi – al 94' – Pini si inserisce sulla spizzata di Palazzi e firma il clamoroso 3-2 che vale oro per i gialloblu, anche in ottica spareggi play-off.

Resta aggrappata a questa speranza – grazie alla matematica – la Juvenes/Dogana che, nel derby di Serravalle contro il Cosmos, va sotto per la magia di Raul Ura con il mancino ma, nei secondi 45 minuti, la ribalta. Nel giro di 120 secondi è già 2-1 Juvenes con l'estirada vincente di Pasquinelli e il destro a giro di Thomas Raschi dal limite. Gol bellissimo, altrettanto quello che Merli sigla in pieno recupero: botta da fuori di controbalzo, definitivo 3-1 e la stracittadina va ai ragazzi di Manuel Amati.