CAMPIONATO Pennarossa-Folgore 1-1: Tiboni risponde all'ex Hirsch Un gol per tempo nel big match della 9^ giornata di campionato sammarinese: i giallorossi di Omar Lepri passano in vantaggio con l'ex Hirsch, i biancorossi di Andy Selva pareggiano con l'incornata di Tiboni. "Penna" a 17 punti, Folgore a 12.

Un pareggio giusto, quello tra Pennarossa e Folgore. Ad Acquaviva le due formazioni si equivalgono , creano le stesse occasioni e alla fine ne esce un punto che forse soddisfa di più i biancorossi falcidiati dalle assenze. Halilaj si carica l'attacco sulle spalle: il 10 se ne va in mezzo a 3 e calcia da fuori, chiamando Gueye alla prima risposta. Sull'altro versante Dormi si coordina alla perfezione e dà solamente l'illusione del gol. Sono gli attaccanti a farla da padrone: per il “Penna” Martin mette in mezzo e Tiboni calcia debolmente, favorendo la presa bassa da parte di Gueye mentre per la Folgore Fedeli supera Semprini con il pallonetto ma Cola raccoglie quasi sulla linea e sventa la minaccia. Preludio al vantaggio giallorossonero: Sottile inventa, lancio preciso che Hirsch aggancia alla perfezione prima di battere Semprini con un tocco morbido. La legge dell'ex colpisce ancora e il 14 fa 1-0 alla mezz'ora.

Nella ripresa, però, gli uomini di Andy Selva entrano in campo con un altro piglio. Zago si guadagna il corner che lui stesso va a battere, Tiboni prende l'ascensore e non lascia scampo a Gueye. Sfera all'angolino e il Pennarossa pareggia grazie al centro dell'ex Udinese e Atalanta. Dopo l'1-1 il match si spegne, la Folgore si affida a Dormi e Fedeli per portare a casa i 3 punti ma il risultato non cambierà più fino al 90'.

