Pennarossa, in attacco il colpo Tiboni

Il tempo delle vacanze sembra essere finito per il calcio sammarinese. Subito dopo ferragosto sono iniziati gli allenamenti per le società del Titano. Continuano i rinforzi per affrontare al meglio la nuova stagione. Si è già presentato il Faetano del neo allenatore Davide Girolomoni, sono tanti i volti nuovi per la squadra che vuole tornare ad essere competitiva. Gli ultimi in ordine temporale sono Omar Sinjari, attaccante albanese che nelle ultime stagioni ha giocato in Eccellenza marchigiana; Moris Riccio e Lorenzo Vandi, difensore ex Real San Clemente. Anche il ds del Fiorentino Mohamed Zaboul ha siglato due accordi: il primo è con la punta italo-colombiana Alberto Perlaza, classe 1993 e con un passato con le maglie di Noventa, Rocca di Capri Leone e La Sabina; il secondo è l'ex centrocampista del Pennarossa Matias Colagiovanni.









Tanti i movimenti a Chiesanuova tra ritorni e arrivi. Tornano Zago, Mariotti e Capozzi; i nuovi sono gli Under 21 Thomas Rastelli e Alberto Tomassini; Riccardo Michelotti in prestito dalla Fiorita e il colpo da 90 in attacco: oltre a Giovanni Kean, ci sarà anche Christian Tiboni. Attaccante 33enne che può vantare un'esperienza in Serie A con la maglia dell'Udinese e ha giocato all'Hellas Verona proprio con Andy Selva, che ritroverà come allenatore. Capitolo La Fiorita, che a breve ritornerà ad allenarsi. Ritorna tra i pali il sammarinese Alan Neri e per la prossima stagione è stato tesserato anche Luca Bonifazi. Confermato anche l'arrivo di Lorenzo Lunadei. Proseguiranno le loro carriere in Italia Marcello Mularoni, Samuel Pancotti e Filippo Santi. La Virtus è vicina a tesserare Raffaello Rinaldi, che ha indossato sul titano la casacca bianconera del Murata. Per i neroverdi però le sorprese potrebbero non finire qui, il ds Guiducci sta pensando anche ad un altro rinforzo.