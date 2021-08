MERCATO Pennarossa, in attacco il colpo Tiboni L'ex giocatore di Udinese ed Hellas Verona ha giocato con Andy Selva che ritrova come allenatore

Il tempo delle vacanze sembra essere finito per il calcio sammarinese. Subito dopo ferragosto sono iniziati gli allenamenti per le società del Titano. Continuano i rinforzi per affrontare al meglio la nuova stagione. Si è già presentato il Faetano del neo allenatore Davide Girolomoni, sono tanti i volti nuovi per la squadra che vuole tornare ad essere competitiva. Gli ultimi in ordine temporale sono Omar Sinjari, attaccante albanese che nelle ultime stagioni ha giocato in Eccellenza marchigiana; Moris Riccio e Lorenzo Vandi, difensore ex Real San Clemente. Anche il ds del Fiorentino Mohamed Zaboul ha siglato due accordi: il primo è con la punta italo-colombiana Alberto Perlaza, classe 1993 e con un passato con le maglie di Noventa, Rocca di Capri Leone e La Sabina; il secondo è l'ex centrocampista del Pennarossa Matias Colagiovanni.

Tanti i movimenti a Chiesanuova tra ritorni e arrivi. Tornano Zago, Mariotti e Capozzi; i nuovi sono gli Under 21 Thomas Rastelli e Alberto Tomassini; Riccardo Michelotti in prestito dalla Fiorita e il colpo da 90 in attacco: oltre a Giovanni Kean, ci sarà anche Christian Tiboni. Attaccante 33enne che può vantare un'esperienza in Serie A con la maglia dell'Udinese e ha giocato all'Hellas Verona proprio con Andy Selva, che ritroverà come allenatore. Capitolo La Fiorita, che a breve ritornerà ad allenarsi. Ritorna tra i pali il sammarinese Alan Neri e per la prossima stagione è stato tesserato anche Luca Bonifazi. Confermato anche l'arrivo di Lorenzo Lunadei. Proseguiranno le loro carriere in Italia Marcello Mularoni, Samuel Pancotti e Filippo Santi. La Virtus è vicina a tesserare Raffaello Rinaldi, che ha indossato sul titano la casacca bianconera del Murata. Per i neroverdi però le sorprese potrebbero non finire qui, il ds Guiducci sta pensando anche ad un altro rinforzo.

