CAMPIONATO SAMMARINESE Pennarossa – Juvenes/Dogana 0-0: è un punto che va molto bene ai serravallesi Partita intensa e ben giocata nel primo tempo. Nella ripresa la gara si è assestata e il risultato sorride alla Juvenes/Dogana

Scontro diretto per gli spareggi play off con il Pennarossa prima squadra esclusa e la Juvenes/Dogana che deve gestire l’attuale decima posizione. Pintore, in forse fino all’inizio dell’incontro, goffo nel primo tentativo, ma le sue condizioni miglioreranno di minuto in minuto. Un occasione per parte, prima Tolomeo per i biancorossi poi Amadori di testa per i serravallesi . Si resta sullo 0-0. C’è ritmo e dinamismo in un primo tempo ben giocato ci sono anche sette cartellini gialli.

Tentativo di Borghini, ben posizionato Tordella. Pericolosissimo il tiro - cross di Depaoli sul quale non interviene nessuno. Pressione Pennarossa imbucata per Antonio Azzurro che in spaccata non inquadra lo specchio della porta. Dall’altra parte Amadori a tu per tu con Tordella, clamorosa la parata del portiere biancorosso. Prima del riposo Mazzavillani a pochi passi dalla porta non trova la stoccata vincente.

Bel primo tempo ma si resta sullo 0-0. Nella ripresa il direttore di gara continua a sventolare cartellini gialli. La partita si assesta, resta bloccata, spigolosa, equilibrata e il risultato non cambierà più. È un pareggio che sta molto bene alla Juvenes/Dogana. Per il Pennarossa si deciderà l'ingresso o meno negli spareggi play off all'ultima giornata. Allo Stadio di Acquaviva, Pennarossa – Juvenes/Dogana 0-0.

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