Pennarossa - Murata, Hassler: "C'era bisogno di riscattarsi"

Un appoggio vincente, una serpentina e due contropiedi: così Luca Hassler ha tenuto in scacco per una gara intera la difesa del Pennarossa, regalando la prima vittoria dopo 11 mesi al Murata. Un successo che mette il 20enne neoacquisto dei bianconeri sulla bocca di tutti, già alla seconda giornata. "È stata una bella partita - commenta l'attaccante -. Oggi ci voleva un po' di riscatto per la scorsa domenica, in cui abbiamo purtroppo subito e quando si subisce si sta male, si lavora in settimana per arrivare al weekend e cercare di far meglio possibile".

Si è visto un Murata, soprattutto nel secondo tempo, molto pericoloso in contropiede: è questa la versione del Murata che secondo dobbiamo aspettarci?

"Sì, è una Murata che sicuramente in contropiede può far male. perché siamo dei giovani, siamo ragazzi, abbiamo voglia di fare, corriamo, lavoriamo tanto su queste cose in allenamento. Insomma, è questo il Murata che bisogna aspettarsi".

Qual è la prima impressione del campionato sammarinese che hai avuto?

"La prima impressione è stato di un livello molto alto. Ho visto la Folgore di un livello veramente alto: avendo fatto anche campionati in Italia, si può paragonare alle più alte squadre dilettantistiche in Italia".

Cosa ti aspetti da questa stagione? Vi siete già dati un obiettivo?

"No, non abbiamo un obiettivo. L'obiettivo quest'anno è crescere. Noi siamo giovani, vogliamo far bene, vogliamo riportare il Murata dove merita di essere".







