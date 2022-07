MERCATO Pennarossa scatenato: dalla D ecco Stelitano Il terzino giramondo è l'ultimo innesto del ds Zaboul, che ha già chiuso anche per Ben Kacem, Arrigoni, Simone Benedettini, Gueye e Mezzadri.

Pennarossa scatenato sul mercato, col nuovo ds Zaboul che sta costruendo una formazione d'alto profilo. Uno degli ultimi innesti è Antonio Stelitano terzino classe '87 reduce da una stagione in Serie D divisa tra Messina e Biancavilla, con cui ha sommato 21 presenze. Già visto sul Titano col Tre Fiori, Stelitano è un vero e proprio giramondo del pallone, avendo militato in Spagna, Romania, Lituania, Mongolia, Malta, Argentina e Repubblica Dominicana. E non solo: i biancorossi hanno chiuso anche per il portiere ex Folgore Gueye, per la punta Ben Kacem e per il difensore Arrigoni, che seguono Zaboul dal Fiorentino, per il portiere della Nazionale Simone Benedettini e per il terzino Mezzadri, reduce dall'esperienza alla Juvenes Dogana.

