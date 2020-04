CAMPIONATO Pennarossa, Selva: "Torniamo in campo per centrare i play-off" Due vittorie in due partite, poi lo stop per l'emergenza Coronavirus: l'esperienza del record-man della Nazionale sulla panchina della formazione di Chiesanuova era iniziata nel migliore dei modi.

Andy Selva, record-man per presenze e gol con la Nazionale di San Marino, aveva iniziato da poco il suo percorso da allenatore nei “grandi” grazie alla chiamata del Pennarossa. Due partite e due vittorie contro San Giovanni e Fiorentino con la bellezza di 11 reti segnate in 180 minuti. Un inizio con il botto, stoppato dall'emergenza sanitaria che obbliga anche la formazione di Chiesanuova alla quarantena ed agli allenamenti “casalinghi”. Per il tecnico biancorosso – comunque - si sono già poste le basi per costruire qualcosa di buono, in caso di un'eventuale ripresa del campionato.

Il Pennarossa in questo momento sarebbe chiamato allo spareggio play-off nel Q2, visto il secondo posto a +1 sul Domagnano terzo. Un'opzione, una formula per chiudere il campionato sammarinese con poche partite potrebbe essere una post-season con tutte le squadre ammesse direttamente dagli ottavi di finale.

Nel servizio l'intervista a Andy Selva, allenatore Pennarossa

I più letti della settimana: