CAMPIONATO Pennarossa, Sergio Conti: "Pronti per i play-off, speriamo di concludere il campionato" Il presidente dei biancorossi auspica un ritorno in campo per giocarsi l'accesso ai play-off. In caso contrario sguardo al futuro, ancora con Andy Selva in panchina.

Stagione da “più si che no” per il Pennarossa, che ha faticato nella prima fase ma, al momento dello stop, era secondo nel Q2. Con l'arrivo di Andy Selva in panchina infatti c'erano stati ottimi segnali di ripresa: due vittorie consecutive contro San Giovanni e Fiorentino condite da ben 10 reti segnate in 180 minuti. Se si dovesse riprendere, la formazione di Chiesanuova sarebbe chiamata allo spareggio play-off contro il Domagnano, per una post-season che ai biancorossi manca addirittura dalla stagione 2015-2016. Il presidente Sergio Conti è su questa lunghezza d'onda, anche se si dovrà aspettare e rispettare le decisioni prese da governo e Federazione.

In un momento storico dove si guarda anche la media punti delle squadre, ecco che quest'ultima potrebbe essere una cartina al tornasole della buona annata per il Pennarossa: 1.86 punti per partita, la quinta dell'intero campionato sammarinese in questa speciale classifica. In caso di sospensione definitiva, lo sguardo sarebbe già proiettato al futuro.

Nel servizio l'intervista a Sergio Conti, presidente Pennarossa.

