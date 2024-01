CAMPIONATO Pennarossa: via Nobile, dentro Dolci

Pennarossa: via Nobile, dentro Dolci.

Salvatore "Totò" Nobile non è più l'allenatore del Pennarossa. La società di Chiesanuova, in comune accordo con l'ex giocatore di Inter e Pescara, ha deciso di rilevarlo dal ruolo di tecnico che è stato affidato a Filippo Dolci, alla sua prima esperienza in panchina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: